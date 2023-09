Apresentador Dalcides Biscalquin lança aplicativo inovador que une Inteligência Artificial e WhatsApp à espiritualidade

No dia 14 de setembro, o renomado apresentador e religioso Dalcides Biscalquin está prestes a revolucionar a forma como as pessoas se conectam com a espiritualidade. Com um projeto inédito, o apresentador lança um aplicativo que combina Inteligência Artificial com a plataforma de mensagens WhatsApp, oferecendo uma experiência única aos usuários.

Dalcides Biscalquin, conhecido por seu trabalho na televisão brasileira, sempre foi um defensor da espiritualidade e do desenvolvimento pessoal. Agora, ele leva essa paixão a um novo patamar ao criar um aplicativo que utiliza a tecnologia para aproximar as pessoas de suas crenças e práticas espirituais.

Foto: Divulgação