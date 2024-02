Apresentador do BBB, Tadeu Schmidt, debocha do apocalipse

No domingo, 11, o apresentador do Big Brother Brasil (BBB), Tadeu Schmidt fez uma piada sobre as declarações que a cantora Baby do Brasil deu sobre o apocalipse durante o carnaval de Salvador (BA).

“Arrasem na Avenida e vamos ser feliz antes do apocalipse. Beijo”, disse Tadeu.

Baby do Brasil protagonizou um momento de pregação no carnaval de Salvador, na madrugada deste domingo, ao encontrar Ivete Sangalo. Ao iniciar sua fala, Baby disse que “entramos em Apocalipse” e afirmou que o “arrebatamento tem tudo para acontecer entre cinco e 10 anos”. A artista ainda fez referência ao texto bíblico de Isaías 55:6 (Buscai ao Senhor enquanto se pode achar).

“Todos atentos porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre cinco e dez anos. Procure o Senhor enquanto é possível achá-Lo. Obrigada, galera”, disse Baby.

Ivete respondeu na sequência, dizendo: “Eu não vou deixar acontecer, porque não tem Apocalipse certo quando a gente maceta ele”, no que parecia ser uma referência à música Macetando, gravada por ela com participação da cantora Ludmilla.

Baby então pediu em seguida que Ivete cantasse a música Pequena Eva, canção de Umberto Tozzi que foi regravada pela Banda Eva em 1997 quando o grupo tinha Sangalo como vocalista. Ivete, no entanto, ignorou o pedido e disse que cantaria Macetando.

“Eu vou cantar Macetando porque Deus está mandando, está macetando certo”, finalizou a cantora.

Imagem: Divulgação/TV Globo