Apresentados na Alepa projetos de apoio e incentivo à doação e transplante de órgãos

O apresentador Fausto Silva foi notícia nacional ao ser submetido a um transplante de coração que salvou a vida dele. Enquanto isso, pessoas anônimas aguardam na fila por um transplante sem saber se sobreviverão à espera. Ontem, terça-feira, 12, a deputada estadual Lívia Duarte (PSOL) protocolou três projetos na Assembleia Legislativa do Pará – Alepa que visam apoiar e incentivar a doação e o transplante de órgãos. Entre essas proposições está a realização de estudos para implantar uma Organização de Procura de Órgãos no Hospital Regional Abelardo Santos, em Icoaraci, que possa servir de projeto-piloto às demais regiões do estado.

No último dia 31 de agosto, o pai da deputada, Pedro Duarte, faleceu à espera da doação de pulmões.

Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), 45% das famílias recusaram a doação de órgãos de seus parentes após a morte encefálica comprovada em 2022. Atualmente, mais de 59 mil pessoas estão na fila esperando por um órgão. No Brasil, a doação de órgãos e tecidos depende da autorização familiar. A lista de espera dos pacientes é organizada por estado ou região e monitorada pelo Sistema Nacional de Transplantes (SNT). A recusa familiar é o principal motivo que impede a doação de órgãos no Brasil, de acordo com a pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Em um dos projetos, Lívia pede que o governo do estado realize estudos e tome urgentes providências para constituir uma Organização de Procura de Órgãos (OPO) no Hospital Regional Abelardo Santos. A proposta é amparada no Plano Nacional de Implantação das Organizações de Procura de Órgãos (Portaria nº 2.601 de 21 de outubro de 2009), que busca identificar o perfil de uma região a partir da dados populacionais, dos números de hospitais com ventilação mecânica, de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), de hospitais e equipes transplantadoras e de hospitais que realizam a captação de córneas, além de analisar as notificações de morte encefálica e de doação de órgãos efetiva por meio de fontes oficiais. A partir do levantamento da RMB, a proposta é que seja feita uma análise comparativa com os dados do restante do estado.

Outro projeto de indicação feito por ela, pleiteia que o governo do estado do Pará crie o “Pacto Estadual Social” para fomentar atividades de promoção e apoio à doação de órgãos, bem como crie os Fóruns Regionais de Incentivo à Doação de Órgãos. “O Pacto Social visa sensibilizar e conscientizar a sociedade para estimular a doação de órgãos, sangue, medula óssea, tecido humano e congêneres; e aperfeiçoar ações governamentais existentes sobre o assunto e fomentar a responsabilidade social. Ainda, busca a participação de faculdades, escolas, órgãos públicos, privados, institutos internacionais governamentais e não governamentais, profissionais da área médica e outros”, explica a deputada no projeto.

Caso esses dois projetos indicativos sejam acatados, o governador Helder Barbalho poderá encaminhar o projeto de lei para a apreciação dos deputados.

E, como forma de estimular a sensibilização social sobre o tema, Lívia Duarte também protocolou o projeto de lei que visa a obrigatoriedade das concessionárias dos sistemas de transportes públicos rodoviário e hidroviário de passageiros do Estado do Pará a promover campanha permanente de estímulo à doação de sangue, medula óssea e órgãos. As campanhas deverão ser realizadas por meio de mídia eletrônica já existente ou da afixação de cartazes contendo mensagens como “Doe sangue, medula óssea e órgãos – ajude a salvar vidas”. Esse projeto vai tramitar na Alepa para que seja votado em plenário.

