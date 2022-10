Aprovação de Zezé e ida à casa da cunhada: a 1ª semana de Dado e Wanessa após assumirem namoro

Após inúmero flagras, Wanessa Camargo e Dado Dolabella assumiram publicamente o relacionamento há uma semana. O ator marcou presença no primeiro show da cantora desde a paralisação causada pela pandemia da Covid-19 e o fim do casamento dela com Marcus Buaiz. Desde então, Wanessa compartilhou publicações nas redes sociais em que aparece na companhia de Dado, e ele já foi a um evento da família da cantora. A seguir, veja acontecimentos marcantes desde que eles se tornaram assumidíssimos

Fonte: R7/Foto: Reprodução/Instagram