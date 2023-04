Aprovada a nova Política Estadual de Assistência Social e instituido a Fundação de Apoio à Educação

Os deputados aprovaram por unanimidade, ontemm terça-feira, 11, mais dois projetos de autoria do Poder Executivo, que seriam votados na sessão desta manhã, mas que devido solicitação do deputado Martinho Carmona (MDB), foram antecipados e agregados na pauta de ontem. Inicialmente, na pauta de ontem, havia sete projetos, sendo três do executivo e outros quatros de iniciativas dos parlamentares. Com o acréscimo, foram agregados outros sete projetos, sendo duas mensagens do governador Helder Barbalho e outros cinco do legislativo.

O primeiro projeto agregado, autoriza o Poder Executivo estadual a instituir a Fundação de Apoio para o Desenvolvimento da Educação Paraense (FADEP); e altera a Lei Estadual nº 8.096, de 1º de janeiro de 2015. O outro dispõe sobre a Política Estadual de Assistência Social no Estado do Pará; estabelecendo a estrutura do Sistema Único de Assistência Social do Estado do Pará (SUAS/PA); revogando a Lei Estadual nº 5.940, de 15 de janeiro de 1996. Ambos receberam pareceres favoráveis das Comissões de Justiça, Finanças e Educação.

A Fundação a ser instituída sob personalidade jurídica de direito privado e com prazo indeterminado, será vinculada à SEDUC e terá objeto social oferecer infraestrutura, serviços e programas de alta qualidade, comprometidos com as políticas públicas de educação, competindo entre outras a elaboração de estudos e projetos, bem como, executar, desenvolver e estabelecer contratos e convênios para realização de obras de obras de reforma, construção, adequação, ampliação e restauro de edificações escolares, assim realizar pesquisas e estudos próprios para a Secretaria.

Quanto a implantação da Política Estadual de Assistência Social no Estado do Pará, instituída pela Lei Estadual n° 5.940. de 15 de janeiro de 1996, passa a observar o regramento disposto nesta Lei, incluída a estruturação do Sistema Único de Assistência Social do Estado do Pará (SUAS/PA). nos termos dos arts. 203 e 204 da Constituição Federal. do art. 271 da Constituição Estadual e da Lei Federal n°8.742. de 7 de dezembro de 1993.

“Os objetivos da Política Estadual de Assistência Social consideram o fator amazônico e pretende enfrentar as desigualdades socioterritoriais, ao desenvolvimento sustentável. Ao provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais”, explicou o líder do governo Iran Lima (MDB).

São cinco os objetivos principais: prover, promover, assegurar, contribuir e a realizar a cobertura de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e especial para famílias e indivíduos e/ou grupos que deles necessitarem; a defesa de direitos, garantindo o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais, entre outros.

Na compreensão do governo para o enfrentamento da pobreza, a assistência social precisa ser realizada de forma integrada, com políticas setoriais, garantindo os mínimos sociais e provimento de condições para atender às contingências sociais e promovendo a universalização dos direitos sociais.

Imagem: Ozéas Santos (AID/Alepa)