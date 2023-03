Aprovada pela Anvisa nova vacina contra dengue

Foi aprovado na quinta-feira (2) o registro de uma nova vacina para a prevenção da dengue de uso amplo na população. A vacina Qdenga da empresa Takeda Pharma Ltda. é composta por quatro diferentes sorotipos do vírus causador da doença.

O produto poderá ser aplicado na população acima de 4 anos, adolescentes e adultos até 60 anos de idade. E poderá ser administrada via subcutânea em esquema de duas doses com intervalo de 3 meses entre as aplicações.

Durante a avaliação da vacina foi demonstrada uma eficácia geral de 80,2% contra a dengue causada por qualquer sorotipo e independência de situação sorológica de base para dengue (indivíduos soropositivos e soronegativos) em 12 meses após administração da vacina.

A autorização do registro pela Anvisa permite a comercialização do produto no país, desde que seja mantido as condições aprovadas. A vacina, contudo, segue sujeita ao monitoramento de eventos adversos por meio de ações de farmacovigilância sob a responsabilidade da empresa.

A vacina Qdenga é a primeira aprovada no Brasil para um público mais amplo (de 4 a 60 anos de idade). A vacina aprovada anteriormente (Dengvaxia) só pode ser utilizada por quem já teve dengue.

Foto Reprodução: clinicadacrianca.com