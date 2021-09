Aprovado a lei que muda o nome dos Agentes para Policial Penal

O pedido de mudança de nomenclatura de “Agente Penitenciário” para “Policial Penal” foram apresentados pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria do Pará (Seap) no dia 15 de setembro, em reunião semipresencial na Alepa, foi finalmente aprovada nesta última terça-feira (28), no Plenário da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa).

O projeto de lei que além de alterar a nomenclatura do cargo de Agente Penitenciário para policial Penal para os servidores que exercem essa atividade na Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria do Pará (Seap), também foi alterado a exigência de CNH no mínimo categoria “B” para os futuros candidatos ao concurso da Polícia Penal. Além de o projeto reconhecer o trabalho da policia penal em ambiente penitenciário, também gera mais oportunidade para quem deseja fazer o concurso que infelizmente não se candidatava a vaga por conta das exigências na lei anterior.

Foto: Bruno Cecim