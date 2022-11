Aprovado documento que vai nortear políticas públicas para a educação de jovens, adultos e idosos

Com o tema “Educação Popular, Participação e Liberdade”, a Prefeitura de Belém o Fórum Municipal da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai). O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Educação (Semec), ocorreu nesta quinta-feira, 17, no auditório Ismael Nery, no Centur.

Um dos resultados do Fórum foi a votação do Regimento, que vai orientar as políticas públicas voltadas à Ejai. O documento foi construído a partir de debates realizados com os estudantes das escolas municipais e votado com a participação dos representantes dos órgãos governamentais e não governamentais.

O coordenador da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai), Miguel Picanço, destacou que a modalidade de ensino vem desde 2021 vivendo um movimento de transformação com a retomada das turmas da Ejai, hoje com 177 turmas em 35 escolas, atendendo quase 5 mil pessoas.

“O Fórum é a culminância da proposta do governo municipal em tornar Belém uma cidade livre do analfabetismo e a Ejai tem sido prioridade, com a Portaria Conjunta nº 001/2021, do Programa Alfabetiza Belém“, informou Miguel Picanço, anunciando a certificação de mais 800 pessoas no dia 28 deste mês.

Ele explicou que, há um mês, a rede municipal de ensino de Belém vem debatendo com os estudantes os três eixos do Fórum: A Ejai e o mundo de trabalho, Alfabetização na Ejai e Gestão democrática na Ejai. Em cada plenária foram escolhidos seis representantes, sendo três estudantes e três trabalhadores da educação para apresentarem as reivindicações dessa modalidade de ensino oferecido em Belém.

Palestra – Para contribuir com o debate de políticas públicas para esta modalidade de ensino, o Fórum Municipal de Educação contou com a palestra da professora Maria Luiza Pinto Pereira, da Universidade de Brasília. Ela é mestra em Educação e, a partir do tema “Educação Popular e a alfabetização enquanto ação cultural para a liberdade”, fundamentou sua apresentação.

“Este Fórum tem como momento mais importante a construção do regime interno, com a parceria do governo e movimentos sociais, para fazer uma alfabetização que garanta uma cidadania de consciência crítica e construída de uma Belém mais justa, fraterna e democrática”, enfatizou a professora sobre o desafio da alfabetização na fase adulta. Ela fez, ainda, um panorama histórico, social e biólogo do estudante da Ejai.

Estudante – Sofía Sebastiana Marques dos Santos representou os estudantes. Ela faz a 4 Totalidade na Escola Municipal Florestan Fernandes, no bairro do Bengui.

Natural de Alenquer e filha de professora, Sofia contou que, por causa da separação dos pais na infância e mudar de casa, para morar com parentes, começou a trabalhar ainda criança e, por isso, não conseguiu frequentar a escola regularmente. Mas, com os filhos crescidos, resolveu voltar a estudar e disse o quanto isso está sendo importante para ela.

“Eu aprendi a me socialize melhor. Com mais conteúdo na minha conversação, com uma convivência mais produtiva e sabendo me expressar melhor. Por ter mais conhecimento já estou conseguindo melhorar a minha vida não só financeira, mas emocional. Interagir com as pessoas foi muito importante pra esta transformação. Os professores foram fundamentais, porque eles nos incentivavam sempre”, relatou emocionada.

Professora – No evento, os docentes foram representados pela professora Abia Nogueira, que dá aula na Escola Municipal Cordolina Fontelles, na Pratinha. Para ela, o evento é um marco histórico.

“É importante frisar a valorização do docente, porque quando ele vem das instituições nem sempre tem essa experiência de Ejai na grade curricular. Então, precisa promover aos futuros docentes a experiência em estágios nessa modalidade, para quando integrarem o quadro da rede consigam ter uma valorização desde a instituição de ensino até a escola com esses alunos”, sugeriu a professora, parabenizando o trabalhado desenvolvido pela gestão municipal.

