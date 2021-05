Aprovado na Alepa PL que aumenta remuneração de policiais militares

A Assembleia Legislativa do Estado (Alepa) aprovou, na sessão desta terça-feira (18), o Projeto de Lei proposto pelo Executivo estadual, em fevereiro deste ano, que aumenta em 29% a remuneração aos soldados e alcança, também, os cabos, sargentos, subtenentes e aspirantes a oficiais das corporações militares do Pará. Segundo o comando da PM, a decisão representa uma reparação salarial histórica com aqueles que estão na base da instituição.

“Hoje é um dia histórico para a Polícia Militar. A Alepa aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei que havia sido elaborado pelo governador do estado e visa reconhecer e dar mais dignidade aos agentes que integram a corporação”, enfatizou o comandante-geral, coronel Dílson Júnior.

A PL equipara os soldos dos praças policiais militares e bombeiros ao salário mínimo vigente. Mais de 17 mil militares serão beneficiados com o reajuste.

Tina DeBord