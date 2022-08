Aprovado plano de mutirão de cirurgias eletivas nas regiões do Baixo Amazonas e Tapajós

A Comissão Intergestores Regional do Baixo Amazonas e Tapajós aprovou o Plano de Investimento para realização de cirurgias eletivas pelo município de Santarém, nas regiões do Baixo Amazonas e Tapajós. A resolução com as diretrizes foi publicada na edição da última quinta-feira (11), do Diário Oficial do Estado (DOE). A publicação informa ainda foi autorizado o chamamento público para contratar a instituição que ficará responsável pelos procedimentos médicos.

Foi aprovado ainda pela Comissão Intergestores o remanejamento de R$ 2 milhões, do Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC), oriundos da gestão estadual via Fundo Estadual de Saúde para o município de Santarém que custeará a execução dos serviços cirúrgicos eletivos contidos no atendimento das demandas dos municípios da Baixo Amazonas e Tapajós.

Os pacientes dos municípios das duas regiões serão contemplados com cirurgias de ortopedia, clínico geral, ginecologia, urologia e oftalmologia.

As solicitações dos municípios foram feitas durante a reunião ordinária da Comissão Intergestores Regional. Santarém é referência para os municípios das regiões de saúde do Baixo Amazonas e Tapajós.

O objetivo com a realização de um mutirão de cirurgias eletivas é a redução da fila de espera na rede pública de saúde. O próximo passo será a realização do chamamento público para a escolha da instituição que fará os procedimentos cirúrgicos e, posteriormente, o início do mutirão.

