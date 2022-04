Aprovado projeto que autoriza táxi com passageiro a trafegar na caneleta do BRT-Belém

Projeto de autoria do presidente da Câmara Municipal de Belém, verador Zeca Pirão, que prevê o tráfego de táxis transportando passageiros, com o taxímetro ativado, na canaleta do BRT foi aprovado durante a sessão ordinária desta terça-feira, 05. O projeto segue, agora, para análise e sanção do prefeito Edmilson Rodrigues – Psol.



Segundo o vereador Zeca Pirão, em diversas cidades do país já acontece o tráfego de táxis nas pistas do BRT, com objetivo de tornar a viagem mais rápida e, desta forma, diminuir o fluxo de veículos nas pistas lateriais.



Pirão explicou que a lei é clara quanto às regras. Só trafegarão na pista do BRT táxis que estejam transportando passageiros com o taxímetro ativado. Há previsão de sansão punitiva para algum motorista infrator à lei.



Atualmente, trafegam pela pista do BRT Belém ônibus apropriados, ônibus da linha troncal, ônibus expressos, veículos da Polícia e Bombeiros, e, em alguns casos, ambulâncias em tráfego de emergência com pacientes.

Imagem: Agência Belém