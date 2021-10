Aproveitamento maior e time mais letal: números apontam Remo melhor com Gedoz de ‘falso 9’

Apesar das estatísticas positivas, o desempenho do jogador tem rendido críticas por parte da torcida

“Quem está no dia a dia sou eu”. Foi isso que o técnico do Remo, Felipe Conceição, disse quando questionado sobre a escalação de Felipe Gedoz na função de “falso 9”. O desempenho do jogador nas últimas partidas tem rendido críticas por parte da torcida. Apesar disso, o treinador azulino afirma: o Remo melhorou desde que Gedoz começou a cumprir a nova tarefa.

Mas será que essa melhora, confirmada por Conceição, pode ser evidenciada em números? A equipe de O Liberal foi atrás e descobriu que o rendimento do Remo na Série B melhorou desde que Gedoz a jogar mais próximo da área.

Aproveitamento azulino

Desde que Gedoz passou a atuar como “falso 9”, na partida diante do Brusque, no Baenão, o desempenho do Remo na Segundona só cresceu. Segundo levantamento de O Liberal, o aproveitamento do Leão saltou de 23% para 57%.

Antes da partida contra o Brusque, o Leão estava na lanterna da competição. Haviam sido, até o momento, 10 partidas disputadas, com 1 vitória, 4 empates e 5 derrotas. Desde o do jogo contra a equipe catarinense, o Leão soma 18 partidas, com 9 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, estando na 10ª posição na tabela.

Remo mais letal

Até a partida contra o Brusque, o Remo somava na Série B cinco gols em 10 jogos na Série B. Isso representa uma média de um gol a cada 2 jogos. Já com Gedoz de “falso 9” o Leão tem 19 gols em 18 partidas, uma média maior do que um gol por jogo.

Gedoz mais artilheiro

Coincidentemente, ou não, 2021 tem sido o ano mais artilheiro de Felipe Gedoz em seis temporadas. Desde o início do Parazão para cá, o meia já balançou às redes 9 vezes, sendo 4 nesta Série B. A última vez que Gedoz marcou tantos gols foi em 2015, quando jogava pelo Club Brugge.

