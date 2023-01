Aproximação da criança marajoara com a sua cultura é o legado do “Cordão do Galo”, realizado em Cachoeira do Arari pelo Instituto Arraial do Pavulagem

Projeto, com patrocínio da Equatorial Pará, levou cultura popular e incentivou a formação de brincantes no município, localizado na Ilha de Marajó. Programação ocorreu entre 9 e 15 de janeiro.

Aprendizado e gratidão definem a sensação de completar 15 anos de Cordão do Galo. O projeto sociocultural realizado, desde 2008, pelo Instituto Arraial do Pavulagem e pela Irmandade dos Devotos de São Sebastião para crianças e adolescentes de Cachoeira do Arari teve mais uma edição, com o patrocínio da Equatorial Pará, e concluiu sua programação no último domingo, 15. Foram diversas ações para o público infanto-juvenil local, que viveu atividades de formação de brincantes, um cortejo pelas ruas do município e ainda um show da banda Arraial do Pavulagem.

Ronaldo Silva, presidente do Instituto Arraial do Pavulagem, se diz feliz com o esforço da equipe de trabalho, que tem organizado este Cordão do Galo desde novembro. “Ver as oficinas e a distribuição de kits acontecendo, o cortejo na rua, as crianças felizes participando é um grande prazer. Estamos felizes que toda a organização resultou em um ótimo trabalho, tudo feito com a energia da Equatorial Pará, nossa patrocinadora”, ressalta.

A programação teve oficinas de canto popular, dança, perna de pau e percussão (com entregas de kits escolares e de higiene, brinquedos, roupas e cestas básicas para as crianças, adolescentes e familiares participantes do projeto). Um bazar solidário, rodas de brincantes e esquetes de palhaçaria completaram o ato. O ponto alto da semana de ações foi a apresentação do folguedo cultural nas ruas de Cachoeira.

De acordo com Michelle Miranda, analista de Sustentabilidade da Equatorial Pará, um dos objetivos da distribuidora de energia é democratizar o acesso à cultura aos paraenses e o Cordão do Galo cumpre essa missão de forma eficiente.

“Buscamos patrocinar projetos culturais que também possuam preocupação com o social. A Equatorial Pará sabe do poder transformador da arte e, por isso, acredita e apoia essa ação tão importante para os moradores de Cachoeira do Arari”, frisa Michelle.

Ronaldo Silva falou sobre a importância do Cordão do Galo no contexto regional. “O maior patrimônio que nós temos são as crianças. E o certo é a criança marajoara crescer conhecendo sua história, sua música, suas danças. O Cordão do Galo é mais do que um ato ou um projeto sociocultural. É um lugar em que a gente troca e compartilha conhecimento, saberes e fazeres”, observa.

O 15º Cordão do Galo é uma realização do Instituto Arraial do Pavulagem em parceria com a Irmandade dos Devotos de São Sebastião, Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari, Associação Musical João Viana (AMJOV) e Paróquia de N.S. da Conceição. Oferecido de forma gratuita para a comunidade, o Cordão do Galo também conta com patrocínio da Equatorial Pará através da Lei de Incentivo à Cultura – Semear, Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), Museu do Marajó e Governo do Pará.