Aproximadamente 3 mil caranguejos foram apreendidos em Castanhal

Em castanhal foi apreendido pelos fiscais da Adepará, do Regional de Castanhal, junto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Estadual (PRE) aproximadamente 3 mil caranguejos, que estavam sendo transportados em dois veículos de forma irregular, descumprindo o período de defeso. A ação aconteceu no dia 5, dentro da Operação Crustáceo que iniciou no dia 3 fevereiro, nos Postos de Fiscalização Volantes da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará).

A operação foi realizada nos municípios de São Caetano de Odivelas, Vigia, Santo Antônio do Tauá, Castanhal e Benevides, os locais, são estratégicos de passagem dos crustáceos da espécie Ucides cordatus, popularmente conhecida como caranguejo-uçá. Geralmente as espécies são levadas para os grandes centros de comercio de Belém,

Os infratores foram autuados, conforme a legislação vigente tendo os animais apreendidos e, posteriormente, devolvidos para a natureza pelos fiscais da Adepará, como estabelecido na portaria.

“A ação proporcionou o cumprimento do período do defeso do caranguejo-uçá que foi criado para proteger a espécie em uma época em que eles estão mais vulneráveis. O período de reprodução, em que eles saem pelo manguezal, para liberar seus ovos, é um período essencial para a reprodução, portanto, é proibida a captura e comercialização de animais. É realizado também o trabalho de educação sanitária nas unidades regionais para a conscientização do cumprimento da medida. Além disso, produtos que manipulados irregularmente também foram impedidos de chegar ao consumidor e gerar algum dano à saúde”, explica Adriele Cardoso, médica veterinária, fiscal estadual agropecuária, e gerente do Serviço de Inspeção Estadual da Adepará.

A Agência de Defesa paraense alinha suas ações aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidades (ONU), que visam a garantir segurança alimentar e melhoria da nutrição, por meio da promoção de uma agricultura sustentável.

A Agência informa que a portaria SAP/MAPA Nº 325, de 30 de dezembro de 2020, proíbe a captura, o transporte, o beneficiamento, a industrialização e a comercialização de qualquer indivíduo da espécie Ucides cordatus, conhecidos popularmente como caranguejo-uçá, nos Estados do Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, durante o período de andada.

A Adepará vem atuando nos 144 municípios paraenses e disponibiliza a Ouvidoria para receber denúncias.

Foto: Divulgação