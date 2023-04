Aqui não, Timão!

O Corinthians chegou em Belém no salto alto. Havia acabado de obter importante vitória na Libertadores da América, onde o Clube do Remo ainda não pisou. Entretanto, pela Copa do Brasil, o Mais querido honrou o título e dominou em campo do princípio ao fim com uma única chance de perigo para a trave de sempre são Vinícius, aos 28 do 2° tempo.