“Aquilo ali foi uó”, diz Juliette sobre ex que a expôs em público

Ao sair do Big Brother Brasil 21, Juliette Freire se deparou com uma realidade bem diferente da que deixou antes do confinamento. Vencedora do reality, a paraibana saiu do anonimato do grupo pipoca e se surpreendeu com a repercussão que alcançou fora da casa.

Em meio a tanta fama, Juliette mostrou incômodo com as atitudes de alguns ex-namorados que falaram em público sobre ela. Em conversa com Hugo Gloss, ela mencionou o nome de Frederico Perusin, empresário que teve seu perfil localizado por fãs da maquiadora.

Depois de viralizar em um vídeo onde aparece aos beijos com Juliette, o ex-affair da advogada chegou a fazer algumas considerações sobre a participação dela no BBB21.

“Olha, aquilo ali foi uó. Aquilo ali foi ‘uó’. Eu só fiquei uma vez, tá? E sou eu mesma. Sou pegadora mesma”, disparou Juliette na entrevista.

“Adoro beijar na boca, paquerar… Achei que aquilo ali foi muito “kikiki kakaka” para pouca coisa. Tipo assim: eu só beijei o menino, foi pouca coisa, nada demais. Nem Tchaki tchaki, nem Tchurubei tchurubai, entendeu? Acho que fizeram muito alarde para pouco ruído”, destacou a paraibana.

Desde que deixou a casa mais vigiada do Brasil, Juliette disse que já recebeu mensagens de cinco ex-pretendentes.

“Eu mostrava: ‘Olha esse aqui, olha esse aqui, olha esse aqui’. E minha amiga: ‘Nossa, esse não’. E eu olhava a mensagem e era: ‘Parabéns, Juliette. Muito orgulhoso de você’. Aí fui entendendo o que cada um falou e restaram poucos”, considera.

Na mesma entrevista Juliette afirmou que gostaria de se apaixonar, mas que o momento agora é outro e ela quer curtir a pegação.

“Agora eu quero só pegar. Quem ficar comigo, vai saber que eu quero só ficar. Me apaixonar, acho que daqui a uns dois meses, começo a pensar nisso. Tô brincando! Eu quero ter um paquerinha. Acho que me apaixonar só daqui a uns meses. Eu sou difícil de me apaixonar”, disse.

Fonte/Foto: Metropoles