Araceli Lemos assume o comando da Secretaria Municipal de Educação

A professora Araceli Lemos é a nova titular da Secretaria Municipal de Educação (Semec). Antes, ela ocupava o cargo de diretora-geral da instituição. Araceli assumiu nesta quarta-feira, 1º, substituindo a professora Márcia Bittencourt, que esteve à frente da secretaria desde o início da gestão, em 2021, até fevereiro passado.Márcia precisou retornar à Universidade Federal do Pará (UFPA), onde leciona.

Logo cedo, a professora percorreu todos os setores da Semec para reafirmar o compromisso com a educação de Belém. “Nosso desejo é sempre entregar o melhor para as nossas crianças, assegurando uma educação de qualidade, inclusiva e humanizada”, enfatiza Araceli. Ela foi recepcionada com aplausos, sorrisos e abraços pelos servidores e servidoras da Semec e com a certeza de que vai continuar contando com o empenho e a dedicação de todos.

“Continuaremos juntas superando os desafios”, afirma a servidora do Núcleo de Atenção à Saúde do Trabalhador (Nast), Luciete Furtado. Para a diretora de Educação, Jaqueline Rodrigues, “a revolução na educação de Belém segue cada vez mais potente”.

Desafios – Araceli Lemos assume a Semec com importantes desafios: consolidar o Programa Alfabetiza Belém que pretende tornar a capital paraense livre do analfabetismo até 2024; recuperar a rede física municipal, ampliar e fortalecer os processos formativos para toda a rede municipal; assegurar mais escolas de tempo integral; ampliar as vagas para educação infantil e alcançar 100% do piso nacional do magistério até o final desta gestão.

“Quando Edmilson Rodrigues assumiu o Executivo Municipal, o professor recebia apenas 48% do piso nacional da categoria”, lembra Araceli, acrescentando que hoje a prefeitura paga 87% do piso, após o reajuste de 18% concedido em janeiro passado.

Diálogo – A secretária de Educação reforça que é compromisso da gestão ampliar e fortalecer o diálogo com todos os profissionais que integram a rede municipal, “garantindo a participação coletiva para a construção de uma educação transformadora”, enfatiza a secretaria, ao acrescentar que a prática educacional dialógica e democrática implica estabelecer ações que permitam a participação do outro no processo educativo.

A Semec também está sempre de portas abertas para receber as pautas apresentadas pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (Sintepp-PA), por meio da Comissão de Negociação da Prefeitura de Belém, e já recepcionou – nestes dois anos – representantes e dirigentes do Sintepp em treze reuniões para, além de uma escuta sensível aos pleitos dos educadores, informar sobre as ações desenvolvidas pela secretaria.

“Não existe uma educação emancipadora sem o diálogo permanente com a sua base e com todos os profissionais da área, sejam professores, merendeiras, porteiros, todos que estão na labuta diária por uma educação transformadora para Belém”, observa a titular da Semec, ao avaliar positivamente os avanços na educação municipal.

Perfil – Araceli Maria Pereira Lemos é graduada em Licenciatura Plena em História, com especialização em Metodologia e Pesquisa Histórica na Amazônia, pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Aprovada em vários concursos no Estado, dentre os quais o da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), onde atuou por mais de 30 anos e hoje é aposentada; e também do Colégio Tenente Rego Barros, de onde após dois anos de trabalho pediu desligamento para assumir seu mandato de deputada estadual. A professora nasceu no município de Inhangapi, nordeste paraense, no dia 29 de maio de 1958.

Com mais de 40 anos de lutas em defesa da educação pública de qualidade, Araceli Lemos tem larga experiência nas salas de aula, onde atuou em várias escolas nos municípios de Castanhal e de Belém, e atuação firme nas atividades sindicais voltadas à valorização de professoras e professores, comandando entre os anos de 1996 e 1998, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (Sintepp).

Araceli também foi uma voz ativa na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). Ela foi eleita deputada estadual, ainda pelo PT, em 1998 e reeleita em 2002. Na Casa, teve atuação destacada garantindo centralidade de pautas importantes como a Luta Antimanicomial, o combate ao trabalho escravo e à violência contra a mulher e a educação pública como direito de todos. A partir de um projeto apresentado por Araceli, foi instituída a Escola do Legislativo para qualificação e requalificação os servidores da Casa. A professora presidiu a Comissão de Direitos Humanos no âmbito do Poder Legislativo.

Texto: Silvia Sales

Fonte: Agência Belém/Foto: Luiz Miranda/Semec