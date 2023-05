Ararajubas são soltas no espaço do Parque Estadual do Utinga

Um grupo de ararajubas (Guaruba guarouba) espécie considerada extinta nos arredores de Belém, estão de volta aos céus da capital paraense. No ultimo domingo (07) elas foram devolvidas à natureza após meses de treinamento no Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”.

A iniciativa faz parte do Projeto de Reintrodução e Monitoramento de Ararajubas na Região Metropolitana de Belém, executado pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), em parceria com a Fundação Lymington de São Paulo. Até a soltura, as ararajubas levaram de cinco a seis meses para aprenderem a se alimentar com frutos nativos e a reconhecer possíveis predadores.

Faz oito anos, que a ação soma mais de 45 ararajubas devolvidas para o céu de Belém. O local mais comum de se encontrar os pássaros é no Parque Estadual do Utinga, mas também é possível avistar em diferentes pontos da cidade, especialmente nas bordas de áreas verdes. Além da penugem, outra característica bastante evidente da espécie é a sua vocalização, devido ao som alto emitido que ecoa por longas distâncias.

O biólogo da Fundação Lymington, Marcelo Villarta, explica que o projeto representa a possibilidade de consertar um erro que foi cometido no passado pela humanidade, que foi extinguir uma espécie no ambiente que tem vários papéis importantes, sejam eles ecológicos, sociais e os valores intrínsecos da própria vida também.



“Tenho uma pequena sensação de dever cumprido, mas sempre enfatizo que o trabalho de reintrodução praticamente não tem fim, porque depois que a gente solta o bicho é que começa o trabalho de verdade. Monitorar, garantir que ele vai sobreviver… Portanto, esta é só uma etapa concluída de outras pela frente”, frisou o especialista.

Ainda de acordo com Marcelo, o próximo passo depois da soltura é manter o cuidado das aves que foram soltas. “Temos que suplementá-las, fazer com que se mantenham por perto para que a gente consiga saber o que elas estão fazendo e por onde estão. Depois dessa etapa, receberemos mais um grupo de ararajubas para repetir esse processo de preparação, treino e soltura. Tudo isso para que o número dessa espécie continue aumentando aqui na região e não fique estável ou não diminua”, concluiu o biólogo.

O diretor de gestão da Biodiversidade do Ideflor-Bio, Crisomar Lobato, diz que o projeto é considerado um sucesso e ainda firma que já existe uma geração de ararajubas genuinamente paraense.

“Estamos prestes a completar oito anos de atividades e pretendemos estender os trabalhos por mais dois anos. Já podemos assegurar que há uma descendência gerada nas UCs do Ideflor-Bio na Região Metropolitana de Belém, ou seja, na Área de Proteção Ambiental (APA) da Ilha do Combu, na APA Belém, no quilombo do Abacatal, nas matas conservadas da Embrapa e das Universidades Federais do Pará (UFPA) e Rural da Amazônia (UFRA). Tudo isso nos ajuda a reintroduzir e monitorar essa espécie”, enfatizou o diretor.

Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará