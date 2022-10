Árbitro de Marabá é escalado para final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians

Flamengo e Corinthians definem o título da Copa do Brasil 2022 na próxima quarta-feira (19), às 21h45, no Estádio do Maracanã, e um paraense participará deste momento. O árbitro Djonaltan Costa Araújo, do município de Marabá, sudeste do Pará, foi escalado para participar da fase de preparação física e técnica, além de atividades do VAR na partida.

Além da arbitragem que estará em campo e no VAR, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) convocou mais quatro árbitros, considerados promissores, para participar deste momento. A preparação ocorre no Centro de Excelência da Arbitragem Brasileira (CEAB) e nos campos da Aeronáutica, no Rio de Janeiro, a partir do último domingo (16).

A Federação Paraense de Futebol se manifestou sobre o tema e parabenizou Djonaltan pela convocação: “A FPF deseja sucesso ao nosso árbitro Djonaltan Costa, neste importante processo de desenvolvimento e qualificação de nossa arbitragem”.

Com o empate sem gols na primeira partida, Flamengo e Corinthians chegam sem vantagens para o duelo de volta. Quem vencer no tempo normal, leva a taça e uma cota de R$ 60 milhões destinada ao campeão – o vice leva R$ 25 milhões. Em caso de nova igualdade, a decisão será nas cobranças de pênaltis.

Fonte: Debate com O Liberal