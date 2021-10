Árbitro desmaia após receber chute na cabeça de jogador no RS

Uma atitude lamentável suspendeu a partida entre Sport Clube São Paulo e Guarani, válida pela Série A2 do Campeonato Gaúcho. William Ribeiro, jogador do Sport São Paulo, agrediu de forma covarde Rodrigo Crivellaro, com um chute na cabeça.

O lance ocorreu por volta de 16 minutos do segundo tempo, com vitória parcial do Guarani por 1 x 0. William Ribeiro derrubou Crivellaro, e com o árbitro no chão, chutou a cabeça do juiz da partida. Veja o momento da agressão:

Crivellaro ficou desacordado em campo e deixou o estádio de ambulância para o hospital. O estado de saúde do árbitro ainda não foi informado, mas as primeiras informações são de que Crivellaro passa bem.

Já William Ribeiro deixou o estádio na viatura da Brigada Militar do estado e foi levado à delegacia. O jogador foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.

Fonte: Metrópoles