Árbitro mojuense participa como representante do Norte no Campeonato Brasileiro de Vôlei de Praia no RJ

O professor Evanilson de Souza Matos é árbitro da Confederação Brasileira de Voleibol, entidade que está organizando o evento realizado no Rio de Janeiro.

O professor da rede pública municipal de ensino de Moju, Evanilson de Souza Matos, mas que também é conhecido como ‘Cabeção’, foi convocado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) para representar o Norte do Brasil no Campeonato Brasileiro de Vôlei de Praia Challenger, na terceira e quarta etapa do circuito.

O campeonato está sendo realizado no Rio De Janeiro, que fica a uma distância de cerca de 3 mil km da casa do professor.

Evanilson é professor de Educação Física e árbitro de vôlei, que sempre se destaca na Confederação Brasileira de Vôleibool, a CBV. Atualmente, ele compõe o quadro de árbitros da categoria Nacional.

No Rio De Janeiro, o campeonato está acontecendo desde o início de julho e segue até o dia 10.

Em entrevista ao Portal, Evanilson contou que está muito feliz com a participação no Campeonato, pois há 11 anos não havia representação paraense na arbitragem. Ele fica muito honrado por ser do interior do estado e por sempre ser lembrado pela Federal Paraense de Voleibool.

Ele disse, ainda, que ficará no Rio até esta quinta-feira, 08.

Por Fernanda Araújo e Jackson Silva

Fonte: Moju News