ARCON desconhece estudos para  implantação de linha Santarém-Soure

A Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon-PA) confirmou que não há estudo em tramitação no órgão regulador estadual para instalação de linha fluvial entre Santarém e o Marajó.

Segundo os tripulantes do B/M ‘Bom Jesus’, que naufragou em uma localidade conhecida como Ilha das Flechas, distante 150 quilômetros de Belém, ao norte do Marajó, e está desaparecida, a viagem seria para testar a viabilidade econômica para a implantação de uma rota comercial ligando Santarém à cidade de Soure, na costa oriental da ilha do Marajó. A última imagem do barco dava como sua localização a contracosta do arquipélago marajoara, em Chaves, divisa com o estado do Amapá.

Além disso, como revelou em primeira mão que o navio Bom Jesus não tinha permissão para navegar em áreas oceânicas, de acordo com informações da Marinha.

O desaparecimento do Bom Jesus, que teve seus tripulantes resgatados com vida, e as circunstâncias da viagem estão sendo investigados por meio de um inquérito administrativo marítimo, instaurado pela Marinha do Brasil, e um inquérito policial sob a responsabilidade da Polícia Civil de Santarém. Um dos dos seis tripulantes e passageiros já foi ouvido pela polícia.

Foi consultado pela reportagem um especialistas do setor náutico e donos de empresas de embarcações que fazem viagens interestaduais na região e têm conhecimento técnico sobre a viabilidade de criar uma linha entre Santarém e Soure, na região do Marajó, e todos foram unânimes em afirmar que devido as condições climáticas, distância e custos, uma viagem dessas é praticamente inviável, já que a maioria das empresas não tem interesse em investir nessa rota devido sua complexidade.

A Arcon respondeu que “a embarcação BM/ ‘Bom Jesus’ não é regulada pelo órgão estadual, que tem a competência de fiscalizar o transporte intermunicipal de passageiros. A Arcon também informou que não existe, até o momento, nenhum projeto de conhecimento da agência para viabilizar uma linha fluvial de Santarém até o Marajó.”

Tudo indica que a viagem do ‘Bom Jesus’ foi clandestina, uma vez que, apesar de ser inscrita na Capitania dos Portos em Santarém, no dia da viagem, o responsável não fez o despacho na Marinha, procedimento de praxe e obrigatório quando se trata de viagens interestaduais. Além disso, o registro da embarcação junto à Marinha está desatualizado, apesar do Bom Jesus ter sido vendido antes da viagem ao Marajó.

Conforme confirmou o capitão de fragata Ondiara Barbosa, chefe de operações do Comando do 4º Distrito Naval, no último dia 14, quando os seis passageiros e tripulantes foram resgatados de helicóptero, o B/M Bom Jesus’ não tinha permissão para viajar em áreas oceânicas‘.

O comandante da embarcação, Cristiano de Azevedo Figueira, contou à imprensa que a viagem era de reconhecimento do trajeto para a operação em uma futura linha fluvial entre Santarém e Soure. Contudo, conforme apurou este Portal e confirmado tanto pela Marinha quanto agora Arcon, as características do barco e licenças expedidas pela Marinha não dariam habilitação para navegação em águas oceânicas.

A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para investigar as informações prestadas pelos seis passageiros, que afirmam categoricamente que foram em uma viagem para estudar uma futura rota comercial.

Os passageiros que serão chamados para prestar depoimento são o sargento da PM da reserva, Valdeney Dolzane Reis, contratado para fazer a segurança dos passageiros, o maquinista mecânico Antônio Oliveira dos Santos, a cozinheira Leilane Carla Ferreira Guimarães, o maquinista Jefferson Marcos dos Santos, o ‘Negão’, o comandante Cristiano de Azevedo Figueira, e Joelson da Silva Costa, responsável pela embarcação e pela suposta carga.

