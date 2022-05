ARCON exige que barcos intermunicipais operem no Terminal Hidroviário da Prainha

A Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará (ARCON-PA), publicou nesta terça-feira (3), um ofício circular comunicando que todas as empresas de navegação autorizadas detentoras de outorga para a prestação de serviços da competência do governo do Pará, devem, obrigatoriamente, no prazo de 24 horas, passar a operar no Terminal Hidroviário de Santarém Joaquim da Costa Pereira.

Assinado pelo gerente de grupo técnico da Arcon, Carlos Alexandre Abati, o documento ressalta que quem deixar de cumprir a determinação corre o risco de ter a outorga concedida cassada pela órgão regulador.

O diretor reforça que desde o último dia 20 de abril que o município passou a contar com um novo e moderno terminal hidroviário de cargas e passageiros, construído justamente para ordenar a atracação de embarcações em operação na região.

Muitas embarcações que fazem linha intermunicipal na região, desde o início das atividades no novo porto, têm evitado a atracação no terminal hidroviário, o que despertou a atenção da Arcon, que é o órgão regulador da atividade no Estado.

