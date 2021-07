Arcon orienta viajantes no penúltimo final de semana de julho no Pará

Equipes vão orientar veranistas e verificar o cumprimento de legislação nos principais portos e terminais paraenses.

Fiscais da Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon-PA) estão atuando neste penúltimo final de semana de julho nos principais portos e terminais do Estado. A equipe da ouvidoria da Arcon desenvolveu uma ação programada para esta sexta-feira (23) e sábado (24), orientando os usuários sobre os direitos e deveres nas viagens intermunicipais.

O foco dos fiscais são as estradas que dão acesso aos municípios de Benevides, Santa Bárbara, Mosqueiro, Castanhal e Belém, locais de maior fluxo de veículos por conta dos destinos mais procurados pelos paraenses no verão.

“Além disso, estamos cobrando o cumprimento das medidas sanitárias de distanciamento social, o uso correto de máscaras, e o oferecimento do o álcool em gel aos usuários ” diz o diretor de Fiscalização da Arcon-Pa, Wildson Mello.

Em Belém, os fiscais da Arcon estarão intensificando as ações no Terminal Hidroviário de Belém, Porto Henvil (Icoaraci), Porto Henvil (Bernardo Sayão), Porto Arapari (Siqueira Mendes), Porto Amazonas Rodofluvial (Ver-o-peso), Porto de Igarapé-Miri, Porto de Alenquer, Santarém, e nos demais portos localizados na avenida Bernardo Sayão. Os fiscais do hidroviário estarão cumprindo escala no Terminal Hidroviário de Belém juntamente com a Capitania dos Portos, Grupamento de Polícia Fluvial (GPFLU) e Polícia Militar (PM).

Serviço:

A Ouvidoria da Arcon disponibiliza canais de atendimento aos usuários para denúncias e sugestões através do 0800 091 1717 ou pelo e-mail ouvidoria@arcon.pa.gov.br e ainda pelo aplicativo de celular ”Ouvidoria Arcon-Pa”.

