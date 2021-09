Arcon participa do Fórum Permanente de Segurança na Navegação

A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (ARCON-Pa), representada pelo diretor de fiscalização da Arcon-Pa Wildson Mello, participou na tarde desta terça-feira (31), no 4º Distrito Naval em Belém, do Fórum Permanente de Segurança do Tráfego Aquaviário da Amazônia Oriental para discutir estratégias de atuação da fiscalizações na navegação no Estado do Pará.

Foto: Ascom / ArconA reunião contou com a presença do vice-almirante comandante do 4º Distrito Naval, Walter Filho, do capitão André Vieira, comandante da CPAOR- Capitania dos Portos e do Delegado Eduardo Arthur, da Delegacia Fluvial da Polícia Civil. Durante a reunião os órgãos definiram ações de segurança nas viagens hidroviárias.

O diretor de fiscalização da Arcon, Wildson Mello, solicitou aos órgãos que integram o Fórum Permanente para que só seja autorizada a circulação das embarcações de empresas operadoras que fazem viagens intermunicipais de passageiros que estejam cadastradas junto a ARCON-Pa. “Nossa solicitação foi acatada pela Capitania dos Portos, para que somente as embarcações reguladas e autorizadas pela Agência possam ser autorizadas a seguir viagem, visto que estas passam por uma fiscalização rigorosa pela equipe técnica para cobrar a qualidade, conforto e a segurança aos usuários do transporte intermunicipal hidroviário do Estado do Pará”, reforça Wildson Mello.

Por Cybele Puget (ARCON)

FONTE AGENCIA PARA