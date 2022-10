ARCON reduz viagens de Itaituba para Santarém após denúncias de problemas técnicos em lanchas

O número de viagens de lanchas que fazem o trajeto entre os municípios de Itaituba, no sudoeste do Pará, e Santarém, no oeste paraense, foi reduzido esta semana pela Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará (ARCON). O anúncio ocorreu durante uma coletiva à imprensa em Itaituba, após o órgão receber inúmeras reclamações e denúncias dos usuários do serviço sobre problemas técnicos e panes nas embarcações durante o trajeto entre as duas cidades. A Arcon já comunicou as empresas que operam nesta linha.

Conforme informações repassadas pela agente da ARCON em Itaituba, Sefatias Santos, os proprietários das lanchas devem proceder com a manutenção das embarcações para garantir a segurança dos passageiros. A redução das viagens será provisória até que as lanchas recebam os reparos necessários.

O objetivo da Arcon é evitar incidentes como o ocorrido no último dia 8, nas proximidades da praia da Saudade na Ilha de Cotijuba, na região de Belém, quando uma lancha clandestina com excesso de passageiros, incluindo crianças e idosos, naufragou, matando ao menos 22 pessoas.

Todas as empresas que operam na linha Itaituba-Santarém foram notificadas. A maioria é alvo de reclamações de usuários, que se queixam de problemas técnicas nas embarcações sobre panes durante as viagens.

Na última sexta-feira (7), por exemplo, não houve viagem de lanchas para Santarém por determinação da ARCON, que vai ampliar as fiscalizações para verificar se já houve cumprimento por parte das empresas em relação à manutenção das embarcações.

Fonte: O Estado Net