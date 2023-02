Arcon reforça fiscalização nos transportes intermunicipais hidroviário e rodoviário

Desde às 5h da manhã da sexta-feira (17), equipes da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará (Arcon) deram início à operação de fiscalização para o Carnaval 2023. A ação segue até o dia 21 de fevereiro. Vistorias em embarcações, ônibus e vans são realizadas para garantir a segurança de passageiros que viajam entre as cidades paraenses.

São cerca de 50 agentes distribuídos entre os principais trechos das regiões metropolitana, oeste, sul e nordeste do Pará. “A operação vem atender a demanda do carnaval, estamos fazendo uma força-tarefa no estado todo, em pontos que têm mais fluxo. Estamos com uma fiscalização redobrada, verificando a questão da segurança, qualidade e pontualidade dos serviços tanto no hidroviário quanto no rodoviário”, comenta o diretor de Fiscalização e Normatização, Wildson Mello.

O trabalho ocorre em parceria com instituições como a Polícia Rodoviária Federal, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, nas barreiras rodoviárias, além da Marinha do Brasil para garantir a segurança da navegação pelos rios do Pará.

Cametá, Curuçá, Vigia, Breves e Soure estão entre as cidades mais procuradas após dois anos de distanciamento social. No terminal rodoviário de Belém, a movimentação foi intensa e a expectativa é que até quarta-feira (22) circulem até 30 mil pessoas no local. Clara Maia, estudante de jornalismo, aguardava o embarque com destino à Cametá, na região do Baixo Tocantins.

“Escolhi a cidade porque na primeira vez que fui, no ano passado, ainda tinha resquício da pandemia, não foi aquele carnaval que todo mundo comenta. Agora estou indo para conhecer essa festa tão famosa, que vem com muitas atrações e a expectativa é grande”, conta Clara Maria.

A passagem de ida foi comprada com uma semana de antecedência. “Saio de Belém e vou de ônibus até Carapajó, onde pego a lancha que atravessa para Cametá. Comprei a ida pensando na procura maior, mas ainda não tenho a de volta, porque não tenho data para vir, quero aproveitar o máximo que puder”, afirma Clara que ficou satisfeita ao presenciar a ação dos agentes.

“Já tive muitas experiências com ônibus que quebrou no meio do caminho e é chato. Então vendo que existe fiscalização e orientação me sinto muito mais segura. É um cuidado que tenho, por exemplo, em não viajar em transporte clandestino porque vou sozinha, então prefiro ir com uma empresa que já conheço e que vai me confortar”, acrescenta.

A Arcon inclusive reforça que a população priorize veículos regularizados, que possuem o selo da Agência na frente, lateral e traseira. “Com o aumento da demanda aparecem muitos clandestinos, que não tem autorização e não foram vistoriados. Orientamos que as pessoas procurem as empresas credenciadas, que devem prestar o serviço de qualidade”, pontua o diretor.

Já no THB, o movimento mais intenso ocorreu quando o sol ainda nem tinha raiado com viagens com destino às cidades do arquipélago do Marajó. A estimativa de público é de 11 mil pessoas no período de Carnaval, no principal porto de Belém.

Em viagens hidroviárias, a Arcon-PA orienta que os passageiros garantam a emissão das passagens com antecedência. Além disso, devem observar a data e o horário previstos da viagem e chegar com pelo menos 40 minutos antes do embarque.

Foi o que fez a aposentada Nazaré Pereira, que estava com malas prontas para seguir até Ponta de Pedras. “Gosto de chegar cedo, para viajar tranquilamente, já faço esse trajeto há muitos anos. Procuro ver se está tudo organizado, inclusive a passagem, para que dê tudo certo”, comenta a usuária, que tem direito à isenção de tarifa por ser maior de 65 anos.

O bilhete dela foi emitido com antecedência e no ato do embarque, ela apenas precisou apresentar a carteira de identidade para usufruir do direito.

Além do THB foram vistoriados também os portos do Ver-o-Peso, das ruas Siqueira Mendes (Cidade Velha), Bernardo Sayão (Condor) e Icoaraci. Equipes volantes atuam durante o Carnaval nas travessias de Colares e Algodoal, Breves, Soure, Salvaterra, além de equipes fixas em Itaituba, Santarém e Altamira.

Os agentes realizam, no intervalo entre chegada e partida das embarcações, a verificação do número de assentos e colete salva-vidas e as condições de higiene dos veículos, além da licença para navegar.

Denúncias

Denúncias de irregularidades podem ser feitas à Ouvidoria no telefone 0800. 091.1717, e-mail ouvidoria@arcon.pa.gov.br e ainda o app Ouvidoria Arcon, disponível para aparelhos Android.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra/Ag Pará