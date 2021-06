Arcrebiano se irrita com pergunta de Fátima Bernardes: “Muito chato”

O ex-BBB e No Limite Bil Araújo não gostou de ser questionado sobre um possível romance com Carol Peixinho, no Encontro com Fátima Bernardes, nesta terça-feira (8/6). Ao ser perguntando pela apresentadora sobre o assunto, ele reclamou da cobrança em relação à sua vida pessoal.

“Não tem essa de shipp [torcida dos fãs], eu posso decidir… E não pela internet. É muito chato. A gente não gira em torno da internet”, disparou.

Ele também deu explicações sobre o momento em que decidiu avisar os outros companheiros de equipe de que poderia ser eliminado. “Eu pensei muito bem no que eu falaria, eu estava pensando tribo, eu estava pensando na galera, não só em mim”, justificou ele que viveu dificuldades com a alimentação.

Eliminado do reality de resistência nessa segunda-feira, Bil pediu para sair da competição e chegou a afirmar a companheiros que não estava plenamente dentro do jogo, o que motivou os votos que ele recebeu em seu último episódio.

Fonte: Metropoles