Área de lazer e esporte é entregue pela prefeitura de Ananindeua neste sábado (9)

A prefeitura de Ananindeua irá entregar a 15º área de lazer e esporte. O conjunto Abelardo Condurú, localizado no bairro do Coqueiro, receberá neste sábado (9), a partir das 17h, o prefeito Dr. Daniel, que juntamente com a equipe técnica da Sean, vereadores municipais e demais autoridades irão participar da cerimônia de inauguração. O local foi totalmente reformado e contou com diversas mudanças como a construção de mureta e instalação de alambrado, rede elétrica com refletores, construção de passeio com piso tátil, instalação de tabelas de basquete e traves de futebol com rede; serviço de concretagem, além de rede de proteção.

A Sesan que é responsável pela pasta que realiza os projetos, fiscaliza, constrói e entrega esse tipo de espaço, tem se emprenhado para levar um serviço satisfatório aos bairros de Ananindeua. A prefeitura Municipal de Ananindeua visa ter o maior número de equipamentos reformados, revitalizados e construídos, tornando-se uma referência em proporcionar áreas de lazer com segurança e infraestrutura adequada.

De janeiro de 2021 a abril de 2022, a prefeitura já entregou os seguintes espaços Praças

Praça Park Cão, na Cidade Nova VIII.

Praça Santa Rita de Cássia, na We 35 e 36, na Cidade Nova V.

Praça Tônico Vicente, no Centro

Praça Dom Vicente Zico, na Cidade Nova VI.

Praça do Ariri, no bairro 40 Horas

Praça São Lucas Evangelista, no Guajará

Praça Jardim Ananindeua, no Centro

Praça Celestino Rocha, na Comunidade Pedreirinha, no bairro Águas Lindas.

Praça Waldomiro Gonçalves da Silva, no bairro de Águas Lindas.

Praça de Alimentação do Júlia Seffer, no Conjunto Júlia Seffer.

Canteiro Central do Icuí, no bairro Icuí.

Cruzeiro da We 64 e 65, na Cidade Nova VI

Praça Cláudio Márcio Oliveira Tavares, na rua Pedreirinha, no bairro de Águas Lindas.

Quadras.

Quadra Torres do Aurá, no Aurá.

Quadra do Abelardo Condurú, no bairro Coqueiro

