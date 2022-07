Área onde foi encontrado morcego com raiva é intensificada com ações de vigilância pela Sesma

Após ser encontrado um morcego no bairro da Marambaia, em Belém, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) intensifica, desde a última segunda-feira (11) as ações de vigilância epidemiológica na área onde foi encontrado o animal com o vírus da raiva. O resultado do exame feito no bicho atestou positivo para a doença, conforme laudo do Instituto Evandro Chagas no dia 5 deste mês de julho.

Dando continuidade ao protocolo do Ministério da Saúde, foi iniciado o bloqueio epidemiológico no raio de um quilometro do local onde o morcego estava, com ações de educação em saúde, orientação á população, reforço da assistência em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e vacinação antirrábica de cães e gatos.

O trabalho está sendo coordenado pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Este já é o segundo caso de morcego encontrado com raiva na capital paraense este ano. O primeiron foi no bairro do Marco.

A Sesma Reforça que não há riscos à população e que qualquer caso desta natureza deve ser informado ao CCZ, por meio dos telefones (91) 3344-2356 e 3344-2357.

Foto: Reprodução/Pexels