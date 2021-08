Arena Estadual do Oeste do Pará sedia semifinal da Copa do Brasil de Futsal

A Arena Estadual do Oeste do Pará, em Santarém, recebeu na noite desta terça-feira (25) as equipes de futsal do Juventude, do Pará, e Jaraguá, de Santa Catarina. Foi o terceiro jogo realizado no espaço, administrado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). A partida terminou com o placar de 2 a 1 para o time visitante, na primeira semifinal da Copa do Brasil de Futsal.

O Jaraguá abriu o placar com o gol de Felipe. No final do primeiro tempo, Lucão marcou para o Juventude e empatou o jogo. No segundo tempo, a equipe de Santa Catarina conseguiu virar o placar e vencer.

“É uma satisfação jogar em uma Arena bonita como esta de Santarém. Infelizmente, estamos ainda em período de pandemia. Tenho certeza que a festa seria muito bonita das arquibancadas. E o jogo foi bastante disputado, principalmente com uma equipe de muita qualidade, como é o Juventude. Mas não está nada definido. Ainda tem o jogo de domingo na nossa arena, para que consigamos fazer um grande jogo e classificar”, disse o jogador Leco, do Jaraguá.

A outra partida pela semifinal da Copa do Brasil será no próximo domingo (29), na Arena Jaraguá, as 18 h. O Juventude precisa vencer para levar a decisão para a prorrogação. Já o Jaraguá vai jogar pelo empate para conseguir disputar a final da competição.

“Na minha visão fomos superiores, criamos mais oportunidades. Infelizmente, não aproveitamos. Agora é treinar, porque ainda temos mais um jogo, e acertar os erros para chegar lá e surpreender com a vitória”, disse Lucão.

Padrão internacional – Inaugurada no último dia 22 de junho, a Arena do Oeste do Pará foi erguida em uma área de 5.500 metros quadrados. O espaço tem capacidade para eventos esportivos e culturais, dentro dos padrões internacionais de infraestrutura.

O local também foi palco, recentemente, de jogos das quartas de finais da Copa do Brasil de Futsal, entre Juventude e Skailandia, do município de Mocajuba, na região do Baixo Tocantins.

Apoio – “É algo histórico para o Pará, já que o Juventude, que representa o Estado, disputou com um time que tem tradição no futsal. Foi um jogo de igual para igual. O que importa é que chegamos ao patamar, por conta de um planejamento estratégico e parcerias, inclusive do governo do Estado. Quero agradecer, em nome do governador Helder Barbalho, pelo apoio da Seel, que vem dando este suporte desde que o Juventude nos procurou. Acreditamos que o time local irá virar no jogo de volta”, disse o secretário Regional de Governo do Oeste do Pará, Henderson Pinto.

“A Seel vem apoiando todas as modalidades. No futsal paraense, a partir da inauguração da Arena, nós estamos auxiliando o time de Santarém em uma das competições mais importantes, como a Copa do Brasil. Com isso, tivemos uma semifinal sendo disputada em nosso Estado. Logo nas primeiras horas que antecederam esse jogo, conseguimos organizar desde a entrada de funcionários e colaboradores, até a chegada das equipes e suas comissões, respeitando o protocolo de segurança da saúde”, acrescentou Fábio Lima, diretor do Complexo Esportivo Mangueirão.

Competição – A Copa do Brasil de Futsal foi criada em 2017 com o objetivo de contemplar todos os estados brasileiros com uma competição de maior duração, em formato eliminatório, com jogos de ida e volta. Os clubes são indicados por suas Federações.

As duas primeiras fases são regionalizadas. A partir da terceira fase os confrontos são definidos por sorteio. A competição tem duração média de cinco meses. O campeão garante vaga na Supercopa Magnus de Futsal.

