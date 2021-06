Arena Estadual do Oeste do Pará sediará jogos da Copa do Brasil de Futsal

Um dia após ser entregue pelo governo do Estado, na sede municipal de Santarém, a Arena Estadual do Oeste do Pará é anunciada como palco de jogos das quartas de finais da Copa do Brasil de Futsal, em julho próximo. As equipes Juventude, de Santarém, e Skailandia, de Mocajuba, representam o Estado na competição.

No ato de entrega da Arena à população, dentro das comemorações pelos 360 anos de Santarém, na terça-feira (22), o governador Helder Barbalho anunciou a liberação do novo espaço esportivo e cultural para sediar os jogos. Nesta quarta-feira (23), em reunião realizada na Secretaria Regional de Governo do Oeste, com a equipe da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), foi anunciado o evento oficial.

“O Skailandia e o Juventude irão se enfrentar nas quartas de finais da Copa do Brasil de Futsal, e o governador Helder Barbalho anunciou a realização das duas partidas em Santarém, na Arena Estadual, com todo o apoio do governo do Estado, uma vez que o Pará já estará nas semifinais. Essa reunião foi justamente para alinhar isso com o secretário estadual de Esporte, Nivan Noronha, e sua equipe. Já tratamos também com a Federação Paraense de Futsal, e agora serão feitas as tratativas dentro da Secretaria de Esporte e Lazer”, informou o secretário Regional de Governo do Oeste do Pará, Henderson Pinto.

Segundo o secretário Nivan Noronha, “neste momento estamos acertando os detalhes, para este que será o segundo grande evento na Arena Estadual do Oeste, que é o jogo da Copa do Brasil de Futsal. Os dois jogos serão realizados nos dias 10 e 11 de julho. Estamos articulando com o secretário Henderson Pinto, o secretário adjunto, Vitor Borges, e o coronel Cláudio Santos, para que possamos nos organizar e sediar esse grande evento”.

O titular da Seel disse ainda que “durante a inauguração já tivemos uma amostra de como os demais eventos vão ocorrer. Houve uma junção de forças da equipe da Seel, juntamente com a equipe da Secretaria Regional de Governo do Oeste, e temos a certeza que entregamos para a população de Santarém e toda a região uma arena multiuso para grandes eventos”.

(Texto: Ronilma Santos – Ascom/SRG).

Por Governo do Pará (SECOM)

Foto: Marco Santos / Ag. PA

Fonte: Agência Pará