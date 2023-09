Arena Multivozes celebra as vozes dos homenageados da 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes

Neste sábado (09), primeiro dia da 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, dia das Vozes dos Homenageados, contou com uma rica programação que celebrou e debateu o trabalho dos autores homenageados, Heliana Barriga e Salomão Larêdo. Na Arena Multivozes, às 17h30, o grupo Ayvu Rapyta, que atua há 15 anos em locais como escolas e hospitais, apresentou o sarau de poesias, cantos e danças “Por dentro da Barriga”. A apresentação fez alusão a obra de Heliana Barriga, e foi responsável por trazer o universo mágico e poético da escritora para o público diverso que lotou o espaço.

“Todos os anos, eu acompanho a feira e nessas últimas edições tenho observado o resgate da produção local, então esse sarau, esse momento aqui foi maravilhoso, porque a gente pôde observar a artista homenageada, poesias que foram escritas por ela. E com uma temática voltada para o público infantil, as vestimentas, até o diálogo voltado para as crianças, foi interessante ver elas participarem, absorveram todo o conteúdo, responderem as perguntas”, disse a professora de história da rede estadual, Maria Franco.

Em seguida, a abertura oficial da Feira contou com a presença da secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal, do secretário adjunto, Bruno Chagas, e dos homenageados, que receberam as novas edições de seus livros, reeditados pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult), e estão sendo relançados na Feira. Na ocasião, os visitantes puderam assistir uma breve apresentação sobre o histórico da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes e as particularidades da 26ª edição.

Mais tarde, o Papo, Prosa e Verso “Entre rios, cidades e cabarés: a pluriversidade amazônica na obra ficcional de Salomão Larêdo” reuniu as professoras Marcilene de Oliveira e Wanúbya Moreira, para debater algumas das obras do autor homenageado. A professora Marcilene escolheu os títulos “Antônia Cudefacho” e “Cabaré dos bandidos”, que em breve será adaptado para o cinema. Já Wanúbya trouxe as obras “Vila do Carmo” e “Banhos de Rio”, a conversa foi mediada por Lucilena Gonzaga.

“É uma honra participar da 26ª Feira Pan-Amazônica do livro e das Multivozes, especialmente por estar homenageando um escritor que apresenta as várias vozes do povo paraense. Eu, como estudiosa da literatura, fico honrada de poder discutir sobre literatura com pessoas interessadas, com leitores, e espero que essa obra do Salomão Larêdo seja extremamente consumida. Então, a gente divulga, chama, porque a gente quer realmente que esses autores sejam conhecidos, o Salomão Larêdo está aqui, é nosso, precisa ser divulgado. Eu chamei todo mundo e a família veio, porque a minha avó, Beatriz Campelo, participou de uma das obras do Salomão, a gente escreveu um pouquinho da história dela e ela é uma das personagens do ‘Vila do Carmo’, um dos últimos livros que o Salomão lançou”, frisou a professora Wanúbya Moreira.

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Ag Pará