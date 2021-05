Argentina anuncia novo confinamento para conter escalada da Covid-19

País vive momento mais grave da pandemia, com quase 500 mortes diárias pelo coronavírus. Medidas mais duras vão durar somente nove dias.

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, anunciou nesta quinta-feira (20) novas restrições para tentar conter o que o governo considera a pior fase da pandemia do coronavírus no país (leia mais no fim da reportagem).

As medidas mais rígidas durarão nove dias — começam neste sábado (22) e vão até 30 de maio. Entre elas, estão:

Circulação de pessoas fica restrita: as pessoas só podem sair de casa entre as 6h e as 18h e apenas nas proximidades do local onde vivem e por razões de necessidade.

Suspensão de atividades econômicas, recreativas e ecológicas.

Todo tipo de aglomeração fica proibido.

Comércios essenciais abrem; entrega em casa também fica permitida.

Segundo o governo, as medidas de restrição nas circulações serão impostas em locais onde o alerta epidemiológico esteja em vigor. Na prática, isso significa toda a região de Buenos Aires e mais de 100 distritos em todas as províncias, com exceção de La Rioja, informa o site Infobae.

Além disso, essas medidas deverão ser reimpostas no fim de semana seguinte, entre 5 e 6 de junho, nas regiões onde o contágio estiver mais crítico.

Pior fase da pandemia na Argentina

Monitoramento da Universidade Johns Hopkins mostra que a Argentina tem uma média móvel de quase 28 mil novos casos de coronavírus por dia — aumento considerável em relação aos 20 mil registros diários há duas semanas.

Além disso, por dia, morrem em média 494 pessoas por Covid-19. Ao todo, a doença matou mais de 72 mil pessoas no país.

Há uma preocupação adicional após a variante indiana do coronavírus ser detectada na Argentina. Embora os pesquisadores ainda estudem qual o impacto dessa cepa na transmissão e na letalidade, governos temem que as mutações estejam por trás da explosão de casos e mortes na Índia nas últimas semanas.