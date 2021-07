Argentina bate a Colômbia e pega o Brasil na final da Copa América

A Argentina enfrentará o Brasil na grande decisão da Copa América. Liderados por Lionel Messi, os argentinos derrotaram a Colômbia nos pênaltis após empate por 1 x 1 e farão o maior clássico do continente no sábado (10/7), no Maracanã.

Gol e sufoco

Logo a um minuto de jogo, Messi deixou dois marcadores para trás e cruzou para Lautaro Martínez cabecear para fora, dando uma mostra de que queria jogo.

Cinco minutos depois, a Argentina abria o placar. Em outra grande jogada de Messi, o craque do Barcelona deixou Lautaro novamente na boa para chutar cruzado, sem chances para Ospina.

Mas o gol pareceu ter feito mal para os argentinos, que passaram apenas a ver os colombianos jogarem. Bem marcado, Messi assistiu a Colômbia acertar duas bolas na trave antes do intervalo, e comemorou a vitória parcial de sua seleção.

Sono argentino

A Argentina voltou para o segundo tempo da mesma forma que começou o segundo: sofrendo pressão da Colômbia. Dependendo de um lampejo de Messi, que seguia apagado em campo, a Argentina não conseguia ficar com a bola e aceitava a blitz colombiana.

Aos 15 minutos, não teve jeito. Luis Díaz foi lançado na esquerda, chegou na frente da zaga e tocou na saída de Martínez, empatando o jogo. A inércia dos argentinos era tamanha, que mesmo com um presente dos colombianos, Lautaro Martínez perdeu chance inacreditável, com Barrios salvando em cima da linha.

Mas o lance parece ter acordado os argentinos. Aos 35 minutos, Messi invadiu a área e chutou forte, acertando a trave de Ospina. A Argentina ainda tentou na base do abafa, mas não conseguiu evitar os pênaltis.

Penalidades

Cuadrado começou batendo e abrindo o placar. Coube a Messi abrir as cobranças para a Argentina. Com muita classe, o craque do Barcelona converteu. Na segunda cobrança colombiana, Sanchéz, zagueiro do Tottenham, perdeu. Mas De Paul isolou, perdendo a chance de colocar a Argentina na vantagem.

Yerry Mina, ex-Palmeiras e jogador do Everton, desperdiçou sua cobrança. Com seriedade, Paredes deslocou Ospina e fez 2 x 1 no placar. Borja, também ex-jogador do Palmeiras, converteu. Lautaro Martínez fez 3 x 2. Cardona bateu e perdeu, decretando a vitória argentina.

Agora, os argentinos enfrentam o Brasil no sábado (10/7), às 21h, no Maracanã.