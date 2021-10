Argentina: incêndios florestais deixam mortos em Córdoba

Faz seis dias que os incêndios começaram em quatro distritos de Córdoba, região considerada propensa a incêndios como esse.

Três homens morreram com queimaduras em uma área rural no norte da província de Córdoba, Argentina, que tem sofrido com incêndios florestais, informaram nesta quarta-feira (6) fontes médicas e do Ministério Público, citadas pela imprensa local.

Um homem de 27 anos que estava hospitalizado com queimaduras graves morreu hoje, segundo as fontes médicas citadas pelo jornal “La Voz del Interior”, de Córdoba. Além disso, o MP investiga a causa da morte de outros dois homens, cujos corpos foram encontrados há alguns dias nas áreas incendiadas, informou a agência estatal Telam.

Faz seis dias que os incêndios começaram em quatro distritos de Córdoba, situados cerca de 900 km ao noroeste de Buenos Aires, e que ainda não puderam ser controlados devido aos fortes ventos, à seca e à facilidade de o fogo se alastrar pelas palmeiras e demais espécies da vegetação local.

Córdoba: região propensa a incêndios

As localidades de Tulumba e Sobremonte se transformaram em terra arrasada, enquanto alguns focos ainda estavam ativos em Caminiaga e San Pedro Norte, segundo autoridades do serviço de Manejo de Incêndios e da Defesa Civil.

“Córdoba é um dos 10 lugares do mundo mais propensos a esses incêndios”, declarou à AFP Diego Concha, diretor da Defesa Civil.

Pelo menos 20 pessoas tiveram que deixar suas casas na região. O trabalho dos bombeiros, que contam com a cobertura de aviões-hidrantes, é dificultado pela fumaça e por mudanças repentinas na orientação dos ventos. Apenas na região de Caminiaga e San Pedro Norte, mais de 450 efetivos foram mobilizados para o combate às chamas.

A Justiça argentina também investiga se incêndios foram provocados ou se começaram de causas naturais.

