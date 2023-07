Arlindo Cruz é internado em CTI de hospital

Arlindo Cruz foi internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. O motivo é uma pneumonia. As informações são do Metrópoles.

Um boletim médico, divulgado nesta quarta-feira (19), pela unidade de saúde diz que o estado de saúde do cantor é estável.

– A Casa de Saúde São José informa que o paciente Arlindo Cruz foi atendido na unidade no dia 2 de julho e, desde essa data, segue internado no CTI para o tratamento de uma pneumonia. O quadro clínico atualmente é estável – diz o texto.

Fonte: Pleno News/Foto: AgNews