Arma usada em violência doméstica é apreendida em Abaetetuba

A Polícia Civil, por meio da delegacia local, apreendeu na última sexta-feira (22), uma arma de fogo no município de Abaetetuba. A arma apreendida era usada na prática de violência doméstica do agressor (ex marido), contra uma dona de casa, que não teve a identidade divulgada.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima procurou ajuda, após ter tido a casa invadida pelo agressor e sofrer ameaça do mesmo. Segundo relatos da mulher, tudo aconteceu quando o agressor invadiu a residência onde ela mora com a filha, e a puxou pelos cabelos a levando até a sacada, lá o agressor teria apontado a arma para ela ameaçando matá-la. Após a agressão, a vítima conseguiu fugir do homem e se trancar no quarto da filha, que está grávida.

Os policiais civis fizeram uma busca na casa do acusado após a denúncia, e apreenderam uma pistola e dois carregadores sem munição. O suspeito segue foragido da justiça e a equipe segue em diligência na busca do acusado.

Texto: Paola Queiroz

Inf.: Polícia Civil

Foto: Divulgação/ Polícia Civil