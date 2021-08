Armas e munições são aprendidas pela PM em um garimpo na cidade de Itaituba

Mais de 30 munições de vários calibres e duas espingardas foram apreendidas no último sábado (21), no município de Itaituba, sudoeste do Estado. A ação foi realizada pelos militares que atuam no 15° Batalhão (15° BPM).

Denúncias anônimas informaram a unidade que um homem que estava com um mandado de prisão preventiva ao seu desfavor, ostentava armas de diversos calibres ameaçando a comunidade do garimpo do Piririma. Uma equipe da PM foi deslocada para averiguar a ocorrência.

O suspeito percebeu a chegada dos militares e conseguiu fugir armado para uma área de mata. Após buscas pelo local, foram encontrados em um barraco, duas armas longas de espingarda calibre. 28; 33 munições de calibres. 16, 20, 22, 32 e 38; um rádio comunicador e uma balança de precisão. Os policiais também encontraram documentos de identificação do criminoso. Todo o material apreendido foi conduzido para a Delegacia de Itaituba.