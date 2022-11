Armas utilizadas por desmatadores na região de Altamira são enviadas para uso ou destruição pelo Exército

Mais de cem armas e de 750 munições apreendidas nos últimos anos em áreas de desmatamento na região de Altamira, no sudoeste do Pará, foram doadas ao Exército, na semana passada, para uso ou destruição. A doação foi feita pela Polícia Federal (PF), após manifestação favorável do Ministério Público Federal (MPF) e autorização da Justiça Federal.

Entre os itens doados estão rifles, pistolas, revólveres, espingardas, carabinas, recipientes com pólvora, facões e armas artesanais.

Os itens foram apreendidos pela PF e agentes ambientais em áreas da União, como Terras Indígenas e Unidades de Conservação (UCs).

São itens abandonados por criminosos durante a fuga de operações de fiscalização. O porte ilegal de armas e a invasão de UCs são crimes com penas que, somadas, chegam a cinco anos de prisão, além de multa.

Imagem: Divulgação