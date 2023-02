Arquidiocese de Belém passará a contar com novo bispo auxiliar no Domingo da Páscoa

O arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, anunciou, na manhã desta quarta-feira, 02, durante a missa de abertura do novo Ano Acadêmico da Faculdade Católica de Belém, que o Papa Francisco nomeou o padre italiano Paulo Andreolli, nascido na Itália e integrante da congregaçãodos Padres Xaverianos, novo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém. “Padre Paulo virá se juntar a mim e a Dom Antônio no pastoreio dos fieis católicos de nossa arquidiocese, disse o arcebispo.

Segundo Dom Alberto, Padre Paulo Andreolli já trabalha no Estado do Pará há cerca de 16 anos. Com 51 anos de idade, o novo bispo auxiliar foi ordenado sacerdote em 17 de setembro de 2000. Sua ordenação como novo bispo auxiliar será no próximo dia 15 de abril de 2023, às 09h, na Catedral Metropolitana de Belém, em solenidade presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, com a presença de todo o clero e de fieis católicos.

Conforme informações da assessoria de Comunicação Social da Arquidiocese de Belém, Padre Paulo Andreolli nasceu no dia 16 de dezembro de 1972, filho de Mario Andreoli e Giuliana Conte. Fez a primeira profissão religiosa em 21 de agosto de 1994 e a profissão perpétua no dia 05 de março de 2000. Foi ordenado Diácono no dia 06 de março de 2000 e presbítero no dia 17 de setembro do mesmo ano. De 2000 a 2007 atuou na Animação Missionária e Vocacional e Coordenação de COMIPAs numa área pastoral da Diocese de Milão – Itália. De 2007 a 2013, foi Vigário Paroquial na Paróquia de São Félix do Xingu – PA, Prelazia do Xingu. De 2013 a 2017, foi Pároco na Paróquia de Tucumã – PA, Prelazia do Xingu. Trabalhou de 2017 a 2019 na Animação Missionária e Vocacional com os Xaverianos e no COMIRE Norte 2 e colaborou na CRB, Subnúcleo 2 em Belém – PA.

Desde que Dom Carlos Verzelleti deixou o cargo de Bispo Auxiliar de Belém para assumir o Diocese de Castanhal, onde se encontra até hoje, a Arquidiocese de Belém não recebia um missionário italiano na condição de bispo. O estrangeiro que passou nesse período foi o caboverdeano Dom Theodoro Tavares Mendes, atual Bispo Coadjutor da Diocese de Ponta de Pedras, no Marajó.

Imagem: Divulgação/Ascom/Arquidiocese de Belém