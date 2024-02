Arquidiocese de Belém promove o I Curso de Aprofundamento Teológico-pastoral para leigos

A fim de fomentar o anúncio do Evangelho e cumprir sua missão, a Igreja de Belém reafirma seu compromisso com a formação cristã do povo de Deus e dos agentes de pastorais, propiciando a todos o I Curso de aprofundamento teológico-pastoral para leigos, tendo como base a Exortação Apostólica Evangelli Gaudium, com a missão de levar todas as pessoas ao encontro pessoal com Jesus Cristo, assumindo sua própria história, tornando-se verdadeiros discípulos-misisonários (cf. Plano Arquidiocesano de Pastoral, pag. 10).

O I Curso de Aprofundamento Teológico-pastoral para leigos será realizado nos dias 02 e 03 de março de 2024, no CCFC (Centro de Cultura e Formação Cristã), no sábado, no período da tarde, e no domingo, na parte da manhã.

E para que possamos oferecer um curso de qualidade e de grande proveito para todos, gostaríamos de contar com sua participação enviando suas lideranças paroquiais, especialmente os membros de CPP. A formação foi um dos grandes apelos do I Sinodo Arquidiocesano e uma das respostas do Plano de Pastoral Arquidiocesano.

Inscrições no link abaixo https://www.e-inscricao.com/caparqbelem/atualizacaoteologica

Imagem: Divulgação