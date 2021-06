Arquidiocese divulgará a 8 de agosto a programação do Círio 2021

O Arcebispo Metropolitano, Padres Barnabitas e a Diretoria da Festa de Nazaré anunciarão, no dia 08 de agosto, a Programação Oficial do Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2021. As comunicações serão feitas para todo o povo paraense depois da missa das 18h do domingo, 08 de agosto, na Basílica Santuário.



Segundo informações divulgadas nesta quarta-feira, 23, pela Arquidiocese de Belém, o anúncio será transmitido ao vivo pela TV Círio (canal no Youtube), pelas redes sociais da Basílica Santuário e pela TV Nazaré.

Tanto no anúncio quanto na programação do Círio serão observadas com rigor as restrições sanitárias determinadas pelos órgãos oficiais de segurança e saúde.



A Arquidiocese, entretanto, não informou se a programação seguirá os mesmos moldes vividos pelos católicos paraenses em 2020, ano atípico em que todos os eventos foram feitos de forma virtual para evitar contágio pelo novo coronavírus que já matou mais de meio milhão de brasileiros e mais de15 mil cidadãos paraenses.

De qualquer forma, a programação do Círio já está em andamento, tanto que, no dia 31 de maio, a Arquidiocese de Belém apresentou o Cartaz do Círio 2021, que faz alusão aos clamores por paz e pelo fim da pandemia da covid-19 não apenas em Belém, como em todo o mundo.

Foto: Divulgação