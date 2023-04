Arquivo Público comemora 122 anos com abertura de exposições

Em comemoração aos 122 anos de fundação do Arquivo Público do Estado do Pará (APEP), considerado uma das principais instituições arquivísticas do Brasil, foi aberta ao público a mostra “Reflexões em torno da cidadania: silenciamentos e resistências presentes nos documentos do Arquivo Público”, na Capela do Museu do Estado do Pará (MEP). O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), promoveu uma agenda de exposições e palestras.

A instituição carrega um papel fundamental justamente pela importância do seu acervo, que abrange documentos do período Colonial, passando pelo Império e República. O documento mais antigo é de 1655, o que reforça a memória e cultura do povo paraense.

A amostra seguirá disponível no MEP até 30 de abril, de quarta a domingo, no horário de 9h às 17h.

Fundação

Fundado oficialmente em 1901, a partir do Decreto Estadual N° 996, o Arquivo Público do Pará possui um acervo de aproximadamente 4 milhões de documentos, distribuídos em 2 mil metros lineares, produzidos e recebidos na esfera administrativa, legislativa e jurídica da Amazônia entre os séculos XVII e XXI. Hoje, o acervo documental é dividido em diferentes áreas e fundos arquivísticos, como Obras Públicas, Finanças, Agricultura, Segurança Pública, Guerra, Educação e Cultura, Comunicação, Saúde e Saneamento, Governo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, todos em forma de encadernados e avulsos, manuscrita, impressa ou iconográfica.

Serviço

O Arquivo Público funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 15h.

Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará