Arraiá do Pavulagem arrasta milhares pelas ruas do centro de Belém

Mais uma vez, a segunda neste ano depois da pandemia da covid-19, o Arraiá do Pavulagem arrastou centenas de milhares de pessoas pelas principais ruas do centro da capital paraense. Foi o segundo cortejo, com concentração desde 8h na frente do Theatro da Paz.



Como sempre acontece, ocorreram as apresentações na frente do Theatro e, em seguida, os brincantes saíram dançando pela Avenida Presidente Vargas até o Boulevard Castilhos França, onde ocorre o encerramento do cortejo, na Praça do Pescador, em frente ao Instituto Arriá Pavulagem.



De acordo com a coordenação do evento popular que se se transformou em tradição nas ruas do centro de Belém por ocasião da Quadra Junina, o último cortejo está previsto para acontecer no próximo domingo, dia 02 de julho. A programação ainda não foi divulgada, mas a ideia é levar muita alegria para o povo belenense e turistas que estão em visita a Belém nestes dias de grande reverência à cultura paraoara pela fase dos chamados “foguedos juninos”.



Imagem: Divulgação