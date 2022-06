“Arraiá Santos Dumont” agitou os militares da Aeronáutica

As unidades da Aeronáutica em Belém promoveram, na última sexta-feira, 03, na sede campestre do Cassazum, o “Arriá Santos Dumont”, tradicional festa junina da Força Aérea Brasileira no Estado do Pará. O evento foi revestido êxito, envolvendo todos familiares dos militares.

A programação festiva contou com apoio do Major Brigadeiro do Ar Raimundo Nogueira Lopes Neto, tendo como atrações musicais o Chiquinho Acordeon & Benigna Samselsk e Banda, além do DJ Sandro Guilherme.

A diretoria do Cassazum, à frente o predidente Suboficial da Aeronáutica Yedo Mendes, recepcionou toda comitiva do comandante do Primeiro Comando Aéreo Regional da Aeronáutica, Major Brigadeiro Raimundo Nogueira Lopes Neto que, na oportunidade, falou das obras recentemente construídas em prol dos associados e destacou outras que estão em andamento e que serão entregues antes do final aos associados.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar