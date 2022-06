Arraial da Nossa Gente começa com muita animação e praça lotada

O público lotou a praça Waldemar Henrique para acompanhar a primeira noite do Arraial da Nossa Gente, nesta quarta-feira, 15. O retorno dos festejos juninos animou a população, que foi prestigiar os grupos de cultura popular que se apresentaram na abertura do evento.

A bombeiro civil Yasmin Nunes levou a filha Clara Janine de 2 anos para aproveitar o Arraial da Nossa Gente. “É muito bom ter a festa junina de volta para alegrar a cidade, estávamos sentindo falta disso”, conta Yasmin.

Tradição junina

No Arraial da Nossa Gente, o concurso de quadrilhas juninas será dividido em duas fases. A primeira é a etapa eliminatória realizada nesta quarta, 15 até o sábado, 18, seguida da apuração desta etapa no domingo, 19. Já nos dias 28 e 29 de junho ocorre a segunda e última etapa, a classificatória, seguida de apuração no dia 30 de junho.

Cada quadrilha tem um tempo máximo de apresentação de 20 minutos. O julgamento considera os quesitos: conjunto, traje, coreografia, marcação e evolução por júri escolhido pela Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel) via edital de seleção.

As quadrilhas melhores pontuadas e classificadas na ordem crescente receberão premiação de troféus e valor em dinheiro pela Fumbel. Também devem ser premiados o melhor marcador, coreógrafo e estilista de traje junino.

O concurso de Miss Juninas do Arraial da Nossa Gente ocorrerá entre os dias 24 e 26 de junho, também na praça Waldemar Henrique e deve escolher o 1º, 2º e 3º lugares das miss caipira, simpatia, negritude, LGBTQIA+ e melhor idade.

Apresentação cultural

Além da apresentação de quadrilhas juninas também ocorre na praça Waldemar Henrique as apresentações das mostras culturais durante as noites do Arraial da Nossa Gente. As apresentações ocorrem na Concha Acústica da praça, por onde devem passar grupos parafolclóricos, bois-bumbá, toadas e de carimbó.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcos Barbosa