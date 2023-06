Arraial de Belém começa repleta de atividades culturais e também contará com atendimento de saúde ao longo da programação

Começa nesta quinta-feira (15), a programação da festa de São João da capital paraense no, “Tamo Junto e Misturado – Arraial de Belém”, na praça Waldemar Henrique, o evento terá uma programação intensa, dividido entre concurso de quadrilhas e misses caipira e mostras culturais, o arraial acontecerá em diferentes locais da cidade, além da praça Waldemar Henrique, o Teatro do CCBEU e Biblioteca Municipal Avertano Rocha, em Icoaraci.

Além da rica programação cultural, na praça Waldemar Henrique ficará disponível a partir de quinta-feira (15), um suporte especial em saúde para o atendimento da população ao longo de toda a programação. Uma equipe de saúde composta por médico, enfermeiros e técnicos em enfermagem estarão atentos nos postos para atender qualquer emergência de saúde.

Foto: João Gomes/ Comus

Além de o ponto de atendimento dar cobertura assistencial do Arraial de Belém, de quinta a sábado, também atenderá aos domingos no Arraial do Pavulagem. O objetivo é garantir atendimento de urgência e emergência durante o percurso e no entorno onde acontecem as programações.

Além do posto de atendimento, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) vai permanecer junto ao posto de atendimento, para dar retaguarda a casos graves e de urgência. Para isso, o serviço vai contar com uma equipe técnica reforçada para o atendimento de qualquer eventualidade durante o arraial de Belém.

Confira a programação completa:

Programação Oficial do Tamo Junto E Misturado: Arraial De Belém



Concurso de Quadrilhas

15/06 (quinta-feira)

Piano Palco – Praça Waldemar Henrique

Fase eliminatória:

19h30 – Revelação do Marco;

20h00 – Roceiros da Conceição;

20h30 – Roceiros da Barão;

21h00 – Fuzuê Junino;

21h30 – Tradição Junina;

22h00 – Santa Luzia; e

22h30 – Alegria Junina.



16/06 (sexta-feira)

Piano Palco – Praça Waldemar Henrique

Fase eliminatória:

19h30 – Impacto Junino;

20h00 – Explosão Junina;

20h30 – Encanto da Juventude;

21h00 – Radical Chic;

21h30 – Furacão Junino;

22h00 – Paraíso Junino;

22h30 – Romance Junino; e

23h00 – Brasileirinha.



17/06 (sábado)

Piano Palco – Praça Waldemar Henrique

Fase eliminatória:

19h30 – Reinado Junino;

20h00 – Moreninha da Campina;

20h30 – Renovação de São João;

21h00 – Balão de Ouro;

21h30 – Sedução Ranchista;

22h00 – Rainha da Juventude;

22h30 – Encanto Junino; e

23h00 – Pipocando Junino.



18/06 (domingo)

Piano Palco – Praça Waldemar Henrique

Fase eliminatória:

18h00 – Roceiros Pé de Moleque;

18h30 – Renascer Junino;

19h00 – Roceiros da Terra Firme;

19h30 – Atração Junina;

20h00 – Amor de Um Mensageiro;

20h30 – Reino de São João;

21h00 – Rosa Vermelha; e

21h30 – Roceira Arrastapé.



22/06 (quinta-feira)

Piano Palco – Praça Waldemar Henrique

Fase eliminatória:

19h30 – Fúria Junina;

20h00 – Cristal Junino;

20h30 – Império Junino;

21h00 – Roceiros da Amizade;

21h30 – Sabor Açaí;

22h00 – Arco Íris Mosqueirense;

22h30 – Folguedos Anarriê; e

23h00 – Encanto Junino Mosqueirense.



23/06 (sexta-feira)

Piano Palco – Praça Waldemar Henrique:

17h00 – Apuração da Fase Eliminatória;

19h00 – Quadrilha da Terceira Idade Aroma de Patchouli;

19h50 – Boi Travesso;

20h45 – Ponto De Cultura Kawahiva; e

21h50 – Boi Bumbá Flor Do Campo.



24/06 (sábado)

Piano Palco – Praça Waldemar Henrique

Fase final:

18h até 1h Quadrilhas Juninas (10).

25/06 (domingo)

Piano Palco – Praça Waldemar Henrique

Fase final:

18h até 1h – Quadrilhas Juninas (10).



29/06 (quinta-feira)

Piano Palco – Praça Waldemar Henrique.

18h Concurso Miss Melhor Idade.

19h até 1h – Intermunicipal de Quadrilhas Juninas (Fequajuba).



30/06 (sexta-feira)

Piano Palco – Praça Waldemar Henrique

17h00 Apuração (Fase Final) – Quadrilhas Juninas e Misses.

20h00 – 20h45 Ponto de Cultura Guerreiros do Boi.

21h00 – 21h40 Boi Bumbá Flor da Juventude.

22h00 – 22h45 Ponto de Cultura Kananciuê.

23h00 – 1h Premiação.



Mostra Cultural I:

15/06 (quinta-feira)

Cuia Acústica (Concha)

18h – 18h40 Boi Bumbá Estrela D’alva;

19h00 – 19h45 Carimbó Selvagem;

20h00 – 20h45 Etnias da Dança;

21h00 – 22h15 Show: Dona Onete;

22h45 – 23h40 Frutos do Pará; e

00h00 – 00h55 Grupo Parafolclórico Paramazon.



16/06 (sexta-feira)

Cuia Acústica (Concha)

18h – 18h40 Boi Bumbá Marronzinho;

19h00 – 19h45 Tamborimbó;

20h00 – 20h45 Raízes do Norte;

21h05 – 22h00 Paranativo;

22h20 – 23h15 Os Curupiras; e

23h30 – 00h15 Águia Negra.



17/06 (sábado)

Cuia Acústica (Concha)

18h – 18h40 Boi Bumbá Rei da Barão;

19h00 – 19h55 Grupo Parafolclórico Baioaras;

20h05 – 20h50 Ponto De Cultura Encantos Do Sol;

21h10 – 21h55 Grupo De Carimbó D’aqui;

22h15 – 23h10 Grupo Parafolclórico Terceira Idade Pedreirense; e

23h30 – 00h25 Grupo Parafolclórico Asa Branca.



18/06 (domingo)

Cuia Acústica (Concha)

18h – 18h45 Carimbó do Mestre Pedrinho;

19h10 – 19h55 Carimbó Ver-o-Brass;

20h15 – 21h00 Grupo de Toada Filhos De Anhangá;

21h20 – 22h15 Grupo Parafolclórico Sabor Marajoara;

22h35 – 23h30 Grupo Parafolclórico Amazônia Brasil; e

23h50 – 00h30 Carimbó Frutos do Pará.



22/06 (quinta-feira)

Cuia Acústica (Concha)

18h – 18h40 Boi Bumbá Catiguria;

19h00 – 19h45 Grupo de Carimbó Ayrakirã;

20h05 – 20h50 Grupo Magia da Toada;

21h05 – 21h50 Grupo de Toada dos Feiticeiros;

22h10 – 23h05 Grupo Parafolclórico Moara; e

23h25 – 00h25 Grupo Parafolclórico Flor da Amazônia.



23/06 (sexta-feira)

Cuia Acústica (Concha)

18h – 18h55 Grupo Parafolclórico Encantos do Curió;

19h20 – 20h05 Grupo de Carimbó Tambor;

20h15 – 21h00 Ponto de Cultura Ananin Dance;

21h20 – 22h05 Grupo Parafolclórico Uirapurú;

22h25 – 23h30 Grupo Parafolclórico Trilhas da Amazônia; e

23h50 – 00h30 Banda Carimbolando.



24/06 (sábado)

Cuia Acústica (Concha)

18h – 18h40 Boi Bumbá Curumim Tabatinga;

19h – 19h30 Pássaro Junino A Garça;

19h50 – 20h45 Grupo Parafolclórico Iaçá;

21h00 – 21h45 Grupo de Toada Awaeté;

22h00 – 22h45 Grupo de Carimbó Parasileiros;

23h05 – 00h00 Grupo Parafolclórico Mapinguari; e

00h20 – 01h15 Grupo Parafolclórico Muiraquitã.



25/06 (domingo)

Cuia Acústica (Concha)

18h – 18h40 Boi Bumbá Luar Do Marco;

19h – 19h45 – Grupo de Carimbó Flor Do Pará;

20h00 – 20h45 Grupo de Toada Ayrakirã;

21h05 – 22h00 Grupo Parafolclórico Mistura Regional;

22h20 – 23h15 Balé Folclórico da Amazônia-Brasil; e

23h35 – 00h20 Conjunto de Carimbó Jurupari.



29/06 (quinta-feira)

Cuia Acústica (Concha)

18h – 18h40 Boi Bumbá Resolvido;

19h00 – 19h45 Carimbó Uirapuru Verequete;

20h00 – 20h45 Ponto de Cultura Galera da Toada;

21h00 – 21h45 Ponto de Cultura Paraçaí;

22h00 – 22h55 Grupo Parafolclórico Filhos da Terra; e

23h15 – 00h15 Grupo Parafolclórico Iaçá Luterana.

30/06 (sexta-feira)

Cuia Acústica (Concha)

18h – 18h40 Boi Bumbá Prenda de São João;

19h00 – 19h45 Grupo de Carimbó Sabor Marajoara;

20h05 – 20h50 Grupo de Carimbó Mururé;

21h15 – 22h00 Ponto de Cultura Paykicés;

22h20 – 23h15 Cia Amazônia de Dança;

23h30 – 00h45 Show: Pinduca.



Programação Oficial Arraial Junino 2023

Mostra Cultural II

17/06 (sábado)

CCBEU – Endereço: Tv. Padre Eutíquio, N. 1309 – Batista Campos

18h00 – 18h40 Passáros Junino Tucano;

19h00 – 19h40 Pássaro Junino Pequeno Guará;

20h00 – 20h40 Pássaro Junino Ararajuba; e

21h00 – 21h40 Pássaro Junino Tangará.



24/06 (sábado)

18h00 – 18h40 Passáros Junino Pavão;

19h00 – 19h40 Pássaro Junino Uirapuru;

20h00 – 20h40 Pássaro Junino Rouxinol; e

21h00 – 21h40 Papagaio Real.



17/06 (sábado)

Bpmar – Biblioteca Pública Municipal Avertano Rocha – Endereço: rua Siqueira Mendes, Esquina da Trav. São Roque (Chalé Tavares Cardoso- Icoaraci).

18h – Cordão do Peixe Bacú

18h40 -Cordão do Pássaro Colibri do Outeiro

19h – Cordão do Pássaro Tem-Tem do Outeiro

24/06 (sábado)

18h – Cordão do Pássaro Pipira D’água Boa

18h40 – Cordão de Bicho Oncinha

Foto Destaque: Agência Belém/ Comus