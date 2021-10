Arraial de Nazaré será inaugurado nesta noite em Belém

Parte integrante da programação do Círio de Nazaré 2021, será inaugurado na noite desta sexta-feira, 1º, o Arraial de Nazaré, localizado no estacionamento do Centro Social de Nazaré, com estandes com artesanatos, vestuário, artigos religiosos e alimentos. A programação seguirá até o dia 26 de outubro, com várias regras sanitárias para prevenir contra aglomerações, praticamente nos mesmos moldes de como as coisas aconteceram no ano passado.



A Diretoria da Festa de Nazaré – DFN informou que, além dos estandes, haverá shows musicais com artistas locais, ministérios de música e bandas das corporações de segurança, como Guarda Municipal de Belém, Polícia Militar, Marinha, etc.



Ainda conforme a DFN, a previsão é haver de duas a três apresentações por noite, sempre às 18h, 19h30 e 21h. As pessoas ingressarão ao Largo da Festa com uso obrigatório de máscaras e cumprindo as orientações de distanciamento social, e com limite de 300 pessoas.

Novamente, o parque de diversões ITA, tradição de 28 anos, não estará na programação pelo segundo ano consecutivo, devido às restrições sanitárias.

Imagem: DFN