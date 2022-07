Sob o tema “Arraial do Pavulagem 2022: 35 anos de Pavulagem”, aconteceu na manhã deste domingo, 03, em Belém, o último cortejo do Arraial de São João do Arraial do.Pavulagem. Como já era esperado, centenas de milhares de pessoas se concentraram em frente ao Theatro da Paz desde 8h para não perder nenhum.minuto do evento que encerrou a programação deixando saudades.

Neste ano, Ronaldo Silva, presidente do Instituto Arraial do Pavulagem, disse que a prioridade foi brincar com as crianças de todas as classes sociais e mostrar que a cultura deve ser preservada com a história da Amazônia e do nosso povo, reforçando que onde a mata está preservada, é porque existe trabalho inteligente de preservação, istobé, atividade sustentável.

O CORTEJO

Este foi o quarto cortejo do Arraial do Pavulagem após o regresso da animação qie ficou acontecendo só em.lives durante os dois últimos anos por causa da pandemia da covid-19. “Nossos tambores nunca deixaram de rufar na Cidade das Mangueiras para egrar nosso povo e nossa gente”, dosse Ronaldo Silva.



A programação começou com a tradicional roda de cantata e, em seguida, o arrastão pela Avenida Cultural Presidente Vargas até a Praça do Estivador, onde ocorreu o show com a Banda do Arraial do Pavulagem.

QUADRILHAS

Também termina hoje oficialmente a Quadra Junina Belém, promovida pela prefeitura e que desenvolveu o 18° Concurso de Quadrilhas Juninas no Arraial de Todos os Santos na área de lazer do Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves – Centur, onde será feita a premiação dos grupos vencedores, bem como das misses.

Na oportunidade haverá muita dança de quadrilhas e apresentações de grupos folclóricos com pássaros e outros.



Segundo a PMB, também haverá apresentação de pásssaros no Teatro Margarida Schivasappa, no Centur.



Imagem: Agência Pará